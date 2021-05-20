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Ekonomi Asrın projelerinden Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona gelindi
Ekonomi

Asrın projelerinden Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona gelindi

Asrın projelerinden olan ve bünyesinde 4 bin 5 metreyle İstanbul’un en uzun, dünyanın ise en geniş tünelini barındıran Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7. kesimi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 17:59:00 -
Asrın projelerinden Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona gelindi

Ertuğrul Şahan  Ankara

Kuzey Marmara Otoyolu 7’nci kesimi olan ve 10 kilometreden oluşan Habibler-Hasdal yarın devreye girecek. Böylece tamamı 400 kilometre uzunluğunda olan devasa proje Kuzey Marmara Otoyolu’nun tümü tamamlanmış olacak.

2.5 milyar liralık kazanım

Projenin 390 kilometrelik kesimi daha önce açılarak hizmete sunulurken, bunun içinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü de vardı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün İstanbul şehir içi trafiğine ve boğaz köprülerine getirdiği kolaylığı vatandaşlar kullanarak görürken; daha önce açılan 390 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu’nun yakıttan, zamandan ve emisyondan kazanımı ise yıllık 2.5 milyar lirayı buldu. Projede yer alan Hasdal-Habibler arasındaki çift tüp kesintisiz olarak 4 bin 5 metre uzunluğundaki Cebeci tüneli ise İstanbul’un en uzun, dünyanın ise en geniş tüneli olma özelliğini taşıyor. Bu güzergâh Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden gelen yoğun trafiğin Mahmutbey kesimine kadar olan, İstanbul’un en yoğun trafik akslarından biri olan kesimde çok büyük kolaylık ve alternatif ulaşım imkânı sağlayacak.

Trafiği hafifletecek

Projeyle TEM otoyolundaki yoğun trafiğe de rahatlık sağlanacak. Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Kınalı’dan Akyazı’ya kadar olan 400 kilometrelik kesiminin toplam maliyeti ise 8 milyar doları buldu. 7’nci kesim olan Habibler-Hasdal’ın maliyeti ise 5 milyar 200 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu güzergâhın tamamlanmasıyla ilave olarak yakıttan, zamandan ve egzoz emisyonu azalımından sağlanacak tasarrufta yıllık 357 milyon lira artacak.

Egzozdan 2 bin 700 ağaç çıkacak

Kuzey Marmara Otoyolu projesi sayesinde egzoz emisyonundan sağlanan faydaların karşılığı yıllık 2 bin 700 ağaca eş değer olacak. Ayrıca projeyle Habibler-Cebeci kavşağından Sultangazi ve Arnavutköy ulaşımları çok daha kısalacak. Devamında Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlandıktan sonra Başakşehir’e ulaşım da çok kolaylaşmış olacak. Özellikle Hasdal-Tekstilkent ve devamında Mahmutbey Kavşağı ile birlikte İstanbul’un en yoğun kesitinde alternatif ulaşım aksı oluşturmuş olacak.


Yeni Akit Gazetesi
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