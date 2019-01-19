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ASPİLSAN yılda 2 milyon lityum iyon pil üretecek

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci:- "ASPİLSAN Enerj tarafından Mimarsinan OSB'de 24 bin metrekarelik bir arsa tahsisi imzalandı. Yılda yaklaşık 2 milyon lityum iyon pil üretimi yapacak"

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:45
ASPİLSAN yılda 2 milyon lityum iyon pil üretecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde 24 bin metrekarelik arsa tahsis edilen ASPİLSAN Enerji'nin, yılda yaklaşık 2 milyon lityum iyon pil üretimi yapmaya hazırlandığını söyledi.

KAYSO Konferans Salonu'nda 2018 yılını sanayi ve sanayiciler açısından değerlendiren Büyüksimitci, yaşanan ekonomik olumsuzlukları aşmak için sektörlerle zaman zaman bir araya geldiklerini, düzenledikleri eğitimlerle çeşitli tedbirler almaya çalıştıklarını, bunda da başarılı olduklarını dile getirdi.

Büyüksimitci, üye sayılarının bin 528'e ulaştığını, bu yıl 150 civarında firmayı üyeliğe katacaklarını, sanayi odalarında üye sayısının kentin potansiyelini gösterme açısından önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıda ASPİLSAN Enerji ile ilgili de bilgi veren Büyüksimitci, Türkiye'nin tek pil üretimi yapan fabrikasının 1981 yılında Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla kurulup, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına armağan edildiğini aktardı.

Firmanın Kayseri OSB'deki fabrikasında ürün çeşitliliğini artırdığını ve teknolojiye büyük yatırım yaptığını anlatan Büyüksimitci, "ASPİLSAN Enerji tarafından Mimarsinan OSB'de 24 bin metrekarelik bir arsa tahsisi imzalandı. Yılda yaklaşık 2 milyon lityum iyon pil üretimi yapacak. 2020 yılı itibariyle buradaki yer kurulmuş olacak, 2021 yılında da seri üretime geçecek. 200 kişiyi istihdam edecek. Firma tarafından üretilen batarya ve enerji çözümleri telsiz ve jammer gibi sistemlerde, insansız hava ve kara araçlarında, füzelerde kullanılmaktaydı. ASPİLSAN, lityum iyon pilleri yerli ve milli olarak kentimizde üretmeyi hedeflemektedir." diye konuştu.

- Yerli otomobil

Büyüksimitci, yerli otomobilin üretiminde Kayseri'nin yer alması konusunda ısrarcı olduklarını ve bunu her platformda dile getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bütün sanayi yatırımlarının bugüne kadar liman ve lojistik kolaylığı bahanesiyle Marmara Bölgesi'ne yapıldığını, Anadolu şehirlerinin tercih edilmediğini ifade eden Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelere baktığımızda Almanya, Fransa, ABD'de limanda olan büyük fabrikaların sayısı inanılmaz az. Bu sadece Kayseri'nin menfaatine olan bir şey değil, tüm ülkenin menfaatine olan bir durum. Ekonomik gelişmişliği ülke genelinde eşitleyecek bir durum. Yerli otomobil hep gündemimizde. Ya "tamam, biz Kayseri'ye kuracağız bu işi" ya da "yok kurmayacağız" diyecekler, inadımızdan, iddiamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bunu dar bir şehir milliyetçiliğiyle söylemiyoruz. Sanayileşme kültürünün ülkemizde tüm şehirlere yayılması anlamında söylüyoruz."

- Verimlilik problemi

Kayseri'deki işletmelerin bir verimlilik problemi olduğuna dikkati çeken Büyüksimitci, bu yıl verimlilikle ilgili bire bir işletmelerde çalışma yapacaklarını belirtti.

Ar-Ge konusunda firmaları zorladıklarını ifade eden Büyüksimitci, kentte 13 Ar-Ge merkezi olduğunu, Kayseri OSB'de de tasarım merkezi bulunduğunu, bu sayıyı artırmak için 2019 yılında da çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

İhracatın firmaların vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, hiç ihracat yapmamış firmaları tespit ettiklerini, bunlarla görüşüp hangi ürünleri hangi pazarlara ihraç edebilirler, bu yönde eğitim düzenlediklerini, şu an 13 firmayla ilgilendiklerini dile getirdi.

Büyüksimitci, ihracatta Kayseri'nin Türkiye'de 12. sırada yer aldığını, kentin mobilya, demir çelik, tekstil gibi alanlarda ihracatta öne çıktığını aktardı.

Mobilya ile öne çıkan kentin kendisini bu konuda geliştirmesi gerektiğine dikkati çeken Büyüksimitci, özgün tasarım, müşteri memnuniyeti, e-ticaret gibi konularda alınması gereken uzun bir yol olduğunu sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 13:45
  1. ASPİLSAN
  2. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO)
  3. Lityum iyon pil
  4. Mehmet Büyüksimitci

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