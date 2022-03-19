Aslan'ın Pena planı ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Barcelona eşleşmesi iki kulüp arasındaki ilişkileri geliştirdi. Başkanlar arasındaki görüşmelerde Joan Laporta, genç yeteneklerin tecrübe kazanması için sarı-kırmızılı kulübe öncelik verileceğini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona-Galatasaray eşleşmesi iki kulüp arasındaki yeni anlaşmaların da önünü açtı. Sarı-kırmızılılar, sportif olarak olumsuz sonuç elde etmesine karşın Katalan ekibi ile ilişkilerde önemli adımlar attı.

Galatasaray ve Barcelona arasındaki dostluk adına ifadeler kullanılırken gelecek adına da adımlar atıldı. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Joan Laporta Burak Elmas'a genç yeteneklerin tecrübe kazanması, geniş kadrolarında düşünmedikleri futbolcuların ise düzenli forma giymesi adına Galatasaray'a öncelik verileceğini dile getirdi.

Inaki Pena planı

Bu önemli adımda Inaki Pena'nın da payı büyük oldu. Genç kalecinin Türkiye'ye ve Galatasaray'a olan sevgisi ve performansı Barcleona ile Laporta'yı memnun etti. Yeni sezonda Barcelona'dan kiralama formülü adına öncelik sözü alan Galatasaray'ın ise gönlünde yine ilk olarak olarak Inaki Pena var.

Haberde sarı-kırmızılıların gidişata göre sezon sonunda Pena'yı 1 yıl daha kiralamak adına girişimlerde bulunacağı belirtildi.