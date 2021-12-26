Aslan'ın Kerem'i giderek büyüyor!

Galatasaray'ın yükselen değeri Kerem Aktürkoğlu, hem gol hem asist hem de maç sayısında takımın lideri konumunda.

Sarı-kırmızılılar Avrupa'da zaferler kazanırken de ligdeki kritik virajlarda da hep onun imzası vardı. Kerem, ligde 7 maç aranın ardından kazanılan Antalyaspor maçında da iki gole birden imzasını atarken bir tane atıp bir tane attırdı.

Yıldız futbolcu bu sezonki gol sayısını 7'ye asist sayısını ise 6'ya çıkarırken, toplamda 13 gole doğrudan etki etti.

Kerem 7 golle takımının en golcü futbolcusu olurken, 6 asistle de sarı-kırmızılıların en çok gol pası veren oyuncusu konunumuda. Tüm kategorilerde 31 maçta forma giyen Kerem, Galatasaray'ın ilk yarı boyunca en çok maça çıkan ismi oldu ve hiç maç kaçırmadı.