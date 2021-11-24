Aslan'da ilk bilet kesildi!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramayan Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramayan Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor.
Yaz transfer döneminde Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'dan transfer edilen Assunçao, Süper Lig'de 2 maçta oynadı ve 134 dakika görev aldı.
Kayserispor ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha gösterdiği performansla sınıfta kaldı.
Yabancı kontenjanı açılacak
Cimbom sezon öncesinde Famalicao'dan 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 100 bin Euro kiralama bedeli ile kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao ile yollarını ayırdıktan sonra yabancı futbolcu kontenjanını açacak.