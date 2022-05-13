Aslan'da 8 yıldızın bileti kesildi!

Galatasaray'da yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Domenec Torrent'ten sonra takımdan ayrılacak isimler de netleşti. İki yıldızın takımdan ayrılmasından sonra kasasında 6 milyon Euro'dan fazla para kalacak. Diğer yandan Arda Turan ise Galatasaray'daki geleceğine karar verdi.

Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da, seçim öncesi yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Bu sezon yaptığı transferlerden istediği verimi alamayan ve harcanan transfer ücretleriyle eleştirilere maruz kalan sarı-kırmızılı camiada takımdan ayrılacak olan oyuncular belli oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre Bankalar Birliği ile 3 sene önce imzaladığı anlaşma sonucunda ilk faiz ödemesini ağustos ayında gerçekleştirecek olan Galatasaray'ın kasasından 200-300 milyon TL arasında para çıkacak.

8 oyuncuyla yollar ayrılacak

Futbol takımı maaş bütçesini azaltmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, bu ay sonunda sözleşmesi bitecek 8 oyuncusuna veda edecek. Bu isimlerin ayrılmasıyla maaş bütçesinde 144 milyon TL tasarruf sağlanacak.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın daveti ile ocak ayında İstanbul'a gelen ve danışmanlık görevi için adı geçen Luis Campos, sarı kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını açıkladı.

Yola devam edilmeyecek isimler

Galatasaray, yüksek maliyetli yıldızlar Feghouli ve Babel'le yola devam etmeyecek.

Arda Turan futbolu bırakıyor

8 milyon TL'ye oynayan Arda Turan futbolu bırakacak. 4'er milyon TL kazanan Fatih Öztürk ve Semih Kaya da yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Kontratı sona erecek yabancılar

Feghouli: 3 milyon 850 bin euro

Babel: 2 milyon 850 bin euro

Pulgar: 750 bin euro

Pena: 360 bin euro

Sözleşmesi bitecek yerliler

Halil Dervişoğlu: 8 milyon 500 bin TL

Arda Turan: 8 milyon TL

Fatih Öztürk: 4 milyon TL

Semih Kaya: 4 milyon TL