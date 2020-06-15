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Sağlık

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Ortaca köyündeki 28 günlük karantina sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 05:37:28 -
Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Ortaca köyündeki 28 günlük karantina sona erdi.


Aslanapa Kaymakamlığı tarafından yapıan açıklamada, ’’17 Mayıs 2020 itibarıyla Ortaca köyümüzde uygulanan karantina sona erdi. Pozitif vakaların görülmesi dolayısıyla 17 mayısta ilk karantinanın uygulandığı Ortaca köyümüzde 14 gün karantina süresi sonrası vakalarda azalma olmaynca, tedbirlerin etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 Haziran günü saat 24.00’e kadar karantina uygulamasına devam edilmesi kararı verilmişti. Yapılan kontrollerde durumun normale döndüğü ve karantinanın saat 24.00 iitibarı ile sona erdi’’ denildi.

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