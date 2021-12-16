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Spor Aslan kamburlarından kurtuluyor!
Spor

Aslan kamburlarından kurtuluyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda takımın en çok kazananları olan ve mali disiplin için yolların ayrılması beklenen Babel ve Feghouli ile ilgili girişimler hızlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 13:51:00 - 2021-12-16 13:51:27
Aslan kamburlarından kurtuluyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda takımın en çok kazananları olan ve mali disiplin için yolların ayrılması beklenen Babel ve Feghouli ile ilgili girişimler hızlandırıldı.

Ara transfer döneminde kadrosuna yabancı takviye yapabilmesi için kadrosundan en az 1 yabancı ile yollarını ayırması gereken Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosunda 14 yabancı bulundurabilecek olan sarı-kırmızılıların Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmak istediği öğrenildi.

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan iki futbolcuyu ocakta göndermek isterken, Babel yıllık 2.5 milyon euro, Feghouli de 3.75 milyon euro net kazanıyor.

Babel bu sezon ligde 11 maçta skora katkı sağlayamadı. Feghouli 13 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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