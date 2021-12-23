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Spor Aslan, kalecisini değiştiriyor!
Spor

Aslan, kalecisini değiştiriyor!

Galatasaray'da Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında görev yapan İsmail Çipe, Antalya maçında kaledeki yerini Fatih Öztürk'e bırakacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 16:09:00 -
Aslan, kalecisini değiştiriyor!

Galatasaray'da Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında görev yapan İsmail Çipe, Antalya maçında kaledeki yerini Fatih Öztürk'e bırakacak.

ELDİVENLERİ FATİH'E DEVREDECEK

26 yaşındaki eldivenin, Antalyaspor mücadelesinde kaleyi Fatih Öztürk'e bırakması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray'ın da çarşamba günü Twitter'dan ilk paylaşım olarak Fatih Öztürk'ün doğum gününü kutlaması dikkat çekti.

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