“Aslan avcısı” Erol Bulut iyice bilendi! Beraberliği dahi düşünmüyor

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sezon başında sarı lacivertli ekibin başına geçen Erol Bulut, Kanarya ile ilk derbi heyecanını yaşıyor. Genç teknik direktör, Galatasaray’a hiç de yabancı değil… Geçtiğimiz sezon Alanyaspor’un başındayken Fatih Terim’in Galatasaray’ını önce Türkiye Kupası çeyrek finalinde eleyen Erol Bulut, Alanya’daki maçı da 4-1’lik farklı skorla kazanmıştı.

Alanya’daki kısıtlı imkanlarla Cimbom’a karşı üstünlük kuran Erol Bulut, bu akşam da Fenerbahçe’nin başında üstünlüğünü devam ettirmeye çalışacak. Yaptığı transferlerle baş döndüren sarı lacivertli takım ile tüm planları galibiyet üzerine kuran Erol Bulut, galibiyeti dahi seçenek olarak düşünmüyor. Genç çalıştırıcının hedefi, ligin başındaki bu derbiyi kazanarak tekrar coşkulu bir hava yakalamak.

Derbi öncesi iddialı açıklamalarda bulunan Erol Bulut, takıma yeni katılan öğrencilerine bu maçın önemini anlattığını söyledi. Bulut, Galatasaraylı oyuncuların bir adım daha formda olduğunu belirterek, “Ancak derbilerin atmosferi farklı olur, oyuncular da bu tarz maçlara daha başka motive olurlar. Bu nedenle de farklı sonuçlar çıkabilir” dedi.

Ligin ilk iki haftasındaki maçlardan çok önemli dersler çıkardıklarını söyleyen Erol Bulut, kazanmak için Fenerbahçe’nin elinden geleni yağacağını belirtti.