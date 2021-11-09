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Spor Aslan '6 numarasını' bitiriyor
Spor

Aslan '6 numarasını' bitiriyor

Galatasaray'da tüm gözler Ocak ayındaki transfer dönemine çevrilmiş durumda. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in transfer zirvesinden çıkan isim ise, Malili 6 numara Aliou Dieng...

Yeniakit Publisher
2021-11-09 15:50:00 - 2021-11-09 15:51:02
Aslan '6 numarasını' bitiriyor

Galatasaray'da tüm gözler Ocak ayındaki transfer dönemine çevrilmiş durumda. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in transfer zirvesinden çıkan isim ise, Malili 6 numara Aliou Dieng...

Sarı Kırmızılıların bir süredir transfer listesinde yer alan Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için son iki günde temaslarını sıklaştırdığı ve kulübü El Ahly’ye resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Afrika futbolunu yakından takip eden Ganalı gazeteci Micky Jnr, Galatasaray'ın Ailou Dieng'in bonservisi için kulübü El Ahly'ye 5 milyon Euro önerdiğini iddia etti.

Malili ön libero için Galatasaray yönetiminin sonraki satıştan pay maddesi de eklemeyi teklif ettiği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan 1.84 boyundaki Aliou Dieng, güçlü fiziği ile orta alanda fark oluşturan bir futbolcu.

 

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