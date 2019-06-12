‘Aşkın Vav Hali’ Ofis Sanat Merkezi’nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Aşkın Vav Hali’ isimli Hüsn-i Hat sergisi ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Aşkın Vav Hali’ isimli Hüsn-i Hat sergisi ile devam edecek.

13 Haziran Perşembe günü Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte Sanatçı İbrahim Halil İslam’ın hazırladığı eserler kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan sergimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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