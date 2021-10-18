Vatani görevini yerine getirmek için gün sayanlar askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, askerlik yerleri nereden sorgulanır?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım askerlik yerleri sorgulama ekranı

Askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Kasım celbi ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021'de açıklanacak. Askere gidecek olanlar, yerlerini e Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

Adayların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için TC kimlik numaraları ve şifreleriyle e Devlet'e giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "Millî Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" yazarak 22 Ekim'den itibaren sorgulama yapabilirsiniz.