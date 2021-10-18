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Yaşam Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım askerlik yerleri sorgulama ekranı
Yaşam

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım askerlik yerleri sorgulama ekranı

Kasım celbi askerlik yerleri | Vatani görevini yerine getirecek olanlar binlerce kişi 'Askerlik yerleri belli oldu mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kasım celbi ne zaman belli olur? Askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yeni nereden öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 14:03:00 -
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım askerlik yerleri sorgulama ekranı

Vatani görevini yerine getirmek için gün sayanlar askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, askerlik yerleri nereden sorgulanır?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım askerlik yerleri sorgulama ekranı

Askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Kasım celbi ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021'de açıklanacak. Askere gidecek olanlar, yerlerini e Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

Adayların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için TC kimlik numaraları ve şifreleriyle e Devlet'e giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "Millî Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" yazarak 22 Ekim'den itibaren sorgulama yapabilirsiniz.

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