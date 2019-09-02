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Askerlik yeri nasıl öğrenilir? 99/4 celp dönemi e- devlet askerlik yeri sorgulama

On binlerce gencin 99/4 askerlik yerlerini merak ediyor. Yeni askerlik sistemine göre bedelli ya da 6 ay askerlik yapacak olan vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaları sorguluyor. Askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte 99/4 celp dönemi askerlik yeri sorgulama

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:18
Askerlik yeri nasıl öğrenilir? 99/4 celp dönemi e- devlet askerlik yeri sorgulama

On binlerce gencin 99/4 askerlik yerlerini merak ediyor. Yeni askerlik sistemine göre bedelli ya da 6 ay askerlik yapacak olan vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaları sorguluyor. Askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte 99/4 celp dönemi askerlik yeri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, ağustos ayında yaptığı duyuruda 99/4 askerlik celbine yönelik bilgileri duyurmuştu. İşte, merakla araştırılan 99/4 askerlik yerleri hakkında detaylı bilgiler.

MSB tarafından ağustos ayında, Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay ve yedek subay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuruda 99/4 askerlik yerlerinin 23 Eylül'de açıklanacağı belirtilmişti.

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Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yapılan açıklamada, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019'da e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacağı belirtilirken, bu yükümlülerin tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacakları açıklandı.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri bildirildi.

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra sonra yükümlülerin belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden 15 gün öncesine kadar "e-devlet" üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evraklarını alabilecekleri, bu tarihlerden sonra ise sevk evrakının sadece askerlik şubesi başkanlıklarında verileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:18
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  • Eren Eren 11 dk önce
    Bu kararı verenler in Demirtaş’tan aşağı kaşır yanı yok. Lanet olsun hepsine

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