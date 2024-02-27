Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 yaralı
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde askerleri taşıyan servis aracı devrildi. Kazada 1 asker yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Saraycık mevkiinde meydana geldi. Ege Ordu Komutanlığı’na bağlı servis aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
1 asker yaralı
Kazada 1 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı asker, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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