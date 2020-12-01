Askerimize düşman olan düşmanımızın askeridir

Hasan Eğrigöz Ankara

Dini ve milli değerlere her türlü hakareti yapan CHP, FETÖ’cü hainlerden temizlenen, PKK’ya dünyayı dar eden, mazlumlara umut olan şerefli Türk Ordusuna da sonunda dil uzattı... CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın “Türk ordusu Katar’a satılmıştır” sözlerine tepkiler yağarken, Akit’e konuşan emekli askerler de CHP’ye sert tepki gösterdi.

CHP emperyalistlerin sözcüsü

Emperyalistlerin Türk ordusu rahatsızlığını CHP’nin dillendirdiğini belirten Emekli Albay Ersan Ergür, şunları söyledi: “Türkiye, savunma sanayi sektöründe yerli ve milli üretime geçmek için yapmış olduğu atılımlarda hep sektörü atalate uğratmaya çalışan bir kesim vardı. Bunların yeniden hortladığını görüyoruz. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de, Libya’da, Azerbaycan’daki özellikle Müslüman coğrafyadaki gözyaşının durdurulması noktasında attığı adımlar uluslararası dış politikada karşılık bulmuş ve sonuç almış olan bir stratejidir.

“Beyinlerini kiraya vermişler”

Emperyalistlerin sesini Türkiye’de bir takım beyinler üstlenmiş vaziyette. TSK hakkında kara propaganda yürütmektedir. TSK İslam dünyasında ‘Mehmetçik’ ve Peygamber ocağı olarak bilinen bir ordudur. Öyle bir ordunun satılmış olduğunu iddia etmek aslında kendi iç dünyalarındaki batılılaşmış zihinlerinin açığa vurulmasıdır. Kendilerinin satılmış olan, beyinlerinin dış ülkelere kiraya verildiği anlamına gelmektedir. CHP’nin bu milletvekilini derhal partisinden ihraç etmesi gerekir. Özür yetmez.”

Bu millet düşmanlığıdır

Emekli Yarbay Halil Mert de, şunları ifade etti: “CHP, Türk milletinin değerlerine ne kadar saygısız ve Türk milletine ne kadar yabancı olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu. Milletimizin asıl bunu görmesi lazım. Yaptığı şey silahlı kuvvetleri tahkir etmiyor sadece. Milletimizin manevi değerlerini de tahkir ediyor. Türk milleti, Asker ocağına ‘Peygamber ocağı’ der. Peygamber ocağı satılır mı? Kur’an satılır mı? Mukaddesat satılır mı? Askerimizin düşmanı, düşmanımızın askeridir. Bunlar ordu düşmanlığı değil millet düşmanlığı. Ordumuz bir partinin ordusu değil milletin ordusudur.”