Türk profesör Polonya’da kulüp başkanı oldu
Polonya'daki AGH University of Krakow'da profesör olarak görev yapan Murat Çolak, ülkenin üst futbol ligi Ekstraklasa'da mücadele eden Cracovia'da başkanlığa getirildi. Polonya'nın ve Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Cracovia'da yönetim değişikliği gerçekleşti. Ocak ayında kulübe asbaşkan olarak katılan Murat Çolak'ın, hayata geçirdiği projeler, stratejik vizyonu ve uluslararası iş birlikleriyle gösterdiği başarılı performansın ardından yönetim kurulu başkanlığı görevine getirilmesi kararlaştırıldı.