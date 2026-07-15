Türk profesör Polonya’da kulüp başkanı oldu

Öncelikleri arasında Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ve sportif ilişkileri daha da güçlendirmek bulunduğunu ifade eden Çolak, "İki ülke arasında sponsorluk, yatırım, akademik işbirlikleri, futbol geliştirme projeleri ve ticari ortaklıklar başta olmak üzere birçok alanda yeni projelerin hayata geçirilmesini planlıyoruz. Türkiye ve Polonya arasında sadece futbol alanında değil, iş dünyası, eğitim, teknoloji ve yatırım ekosistemlerinde de güçlü köprüler kurmayı hedefliyoruz. Cracovia bu işbirliklerinin önemli bir merkezi olacaktır." diye konuştu.