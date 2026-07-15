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Türk profesör Polonya’da kulüp başkanı oldu

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AA Giriş Tarihi:

Türk profesör Polonya’da kulüp başkanı oldu

Polonya'daki AGH University of Krakow'da profesör olarak görev yapan Murat Çolak, ülkenin üst futbol ligi Ekstraklasa'da mücadele eden Cracovia'da başkanlığa getirildi. Polonya'nın ve Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Cracovia'da yönetim değişikliği gerçekleşti. Ocak ayında kulübe asbaşkan olarak katılan Murat Çolak'ın, hayata geçirdiği projeler, stratejik vizyonu ve uluslararası iş birlikleriyle gösterdiği başarılı performansın ardından yönetim kurulu başkanlığı görevine getirilmesi kararlaştırıldı.

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Foto - Türk profesör Polonya’da kulüp başkanı oldu

Çolak, yaptığı açıklamada, akademi, iş dünyası ve uluslararası spor yönetimindeki deneyimini Cracovia'ya taşıdığını belirterek görevine başladığı günden itibaren kulübün yalnızca sportif değil, aynı zamanda ticari ve kurumsal anlamda da büyümesine yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Sahip oldukları güçlü uluslararası network sayesinde Polonya, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yeni işbirliklerinin temelini oluşturduklarını dile getiren Çolak, Cracovia'nın küresel ölçekte tanınan ve sürdürülebilir başarıya sahip bir futbol markasına dönüşmesi için kapsamlı projeler yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

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Foto - Türk profesör Polonya’da kulüp başkanı oldu

Kulübün sahibi olan ABD'li iş insanı Robert Platek'in uzun vadeli vizyonuyla uyum içinde çalıştıklarını aktaran Murat Çolak, "Günü kurtaran çözümler yerine geleceği inşa eden bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Amacımız sadece bugünü kazanmak değil, yarının Cracovia'sını inşa etmektir. Hızlı, dinamik, genç ve sürdürülebilir başarıya odaklanan bir organizasyon oluşturuyoruz. Güçlü bir futbol yapılanmasının yanı sıra kurumsal olarak da Avrupa'nın örnek kulüplerinden biri olmayı hedefliyoruz." dedi.

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Foto - Türk profesör Polonya’da kulüp başkanı oldu

Çolak, Platek Football Group'un çok kulüplü yapılanmasının önemli bir parçası olan Cracovia'da, altyapı yatırımları, modern futbol yönetimi, uluslararası oyuncu gelişimi ve ticari büyüme stratejileriyle Avrupa futbolunda kalıcı başarı hedeflediklerini dile getirdi.

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Foto - Türk profesör Polonya’da kulüp başkanı oldu

Öncelikleri arasında Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ve sportif ilişkileri daha da güçlendirmek bulunduğunu ifade eden Çolak, "İki ülke arasında sponsorluk, yatırım, akademik işbirlikleri, futbol geliştirme projeleri ve ticari ortaklıklar başta olmak üzere birçok alanda yeni projelerin hayata geçirilmesini planlıyoruz. Türkiye ve Polonya arasında sadece futbol alanında değil, iş dünyası, eğitim, teknoloji ve yatırım ekosistemlerinde de güçlü köprüler kurmayı hedefliyoruz. Cracovia bu işbirliklerinin önemli bir merkezi olacaktır." diye konuştu.

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Foto - Türk profesör Polonya’da kulüp başkanı oldu

Çolak, Robert Platek'in uluslararası vizyonuyla, Cracovia'da, sürdürülebilir büyüme, genç yeteneklerin gelişimi, güçlü kurumsal yapı ve küresel marka değerini artırmaya yönelik yeni bir döneme girdiklerini kaydetti.

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