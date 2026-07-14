AHBAP soruşturmasında yeni detaylar! Baş döndüren devir trafiği

Milletten topladığı parayı kumara basan Haluk Levent'in başında olduğu Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturmanın ardından, adli makamlara yapılan şikayetlerde ciddi bir artış yaşandığı öğrenildi.

Soruşturma dosyasına giren son iddialardan biri, iş adamı Yüksel Ersoy’un, Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya tarafından dolandırıldığına yönelik şikayeti oldu.

Edinilen bilgilere göre; iş insanı Yüksel Ersoy’dan 5 taşınmaz ve 2 tekne alındığı, bu işlemler için sözleşmenin Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya adına yapıldığı öne sürüldü.

Söz konusu sözleşme kapsamında verilen senetlerin karşılığı olan tutarların ödenmediği iddia edilirken, Yeliz Kaya’nın gayrimenkulleri aldıktan birkaç gün sonra Esin Önder Çağlayan’a devrettiği belirtildi.

Başaran Holding soruşturması ile benzer yöntem

Şüpheliler Yeliz Kaya ile Esin Önder Çağlayan arasındaki taşınmaz devir tarihlerini inceleyen savcılık, dikkat çekici bulgulara ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen ve müşteki tarafı Başaran Holding olan ayrı bir soruşturmadaki devir trafiği de mercek altına alındı. Yapılan tespitlere göre holdinge ait çok sayıda taşınmazın, Yeliz Kaya adına tescil edildikten hemen sonra hızla Esin Önder Çağlayan'a devredildiği saptandı.

Soruşturma dosyasında yer alan devir trafiğinin detayları şu şekilde:

24 Nisan 2026 tarihinde Yeliz Kaya’ya devredilen holdinge ait 6 taşınmaz, yalnızca 4 gün sonra (28 Nisan 2026) Esin Önder Çağlayan’a devredildi.

3 Şubat 2026 tarihli 3 taşınmazın devri, 2 gün sonra (5 Şubat 2026) yine Çağlayan’a yapıldı.

4 Şubat 2026’da Yeliz Kaya adına tescil edilen 7 taşınmaz, 24 ila 48 saat içinde (5-6 Şubat 2026) Çağlayan’a aktarıldı.

Mayıs ve Mart 2026 dönemlerinde de benzer şekilde 3 ve 2 taşınmazdan oluşan grupların, tescilden sırasıyla 3 ve 8 gün sonra aynı isme devredildiği saptandı.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen ana soruşturma kapsamında ise derneğin borçlu veya kefil olarak imzaladığı kambiyo senetleri ve dernek öz varlıklarının akıbeti inceleniyor.

Yapılan geriye dönük incelemelerde, Yeliz Kaya adına tescil edilip çok kısa süre içinde Esin Önder Çağlayan’a aktarılan mülklerin takvimi ortaya çıkarıldı:

Ekim 2025: 16 taşınmaz, tescilden 2-3 gün sonra,

Kasım 2025: 17 taşınmaz, tescilden 1-3 gün sonra,

Ocak 2026: 2 taşınmaz, tescilden 4 gün sonra,

Şubat 2026: 7 taşınmaz, tescilden 4 gün sonra,

Haziran 2026 (İddiaların kamuoyuna yansıdığı dönem): 11 taşınmaz, tescilden 12 gün sonra Esin Önder Çağlayan adına devredildi.

Soruşturma Derinleşiyor

Adli makamlar; taşınmazlar Yeliz Kaya adına tescil ettirilirken derneği borçlandıran kaç adet senedin kullanıldığını ve derneğin öz varlığının ne kadarlık bir kısmının bu yöntemle boşaltıldığını belirlemek amacıyla çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.