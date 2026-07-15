Yol arkadaşını kaybeden Erdoğan'ın gözyaşları: Bu yolda kefenimizle yürüyoruz

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ tarafından şehit edilen yakın dostu Erol Olçok, oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın cenaze töreninde yaptığı duygu yüklü konuşma yeniden gündeme oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminde şehit edilen Erol Olçok ve henüz 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un cenazesinde yaptığı konuşma tekrardan gündem oldu.

 

15 Temmuz gecesi hain kalkışmayı haber alır almaz oğlu Abdullah Tayyip ile sokağa çıkan Erol Olçok, o zaman adı Boğaziçi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit düşmüştü.

 

Olçok ailesi için düzenlenen cenaze töreni, Türkiye'nin hafızasına kazınan en acı anlardan biri olmuştu. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın dostu Erol Olçok ile oğlu Abdullah'a veda ederken duygularına hakim olamamış, "Erol benim yol arkadaşımdı, Abdullah ise evladımızdı" sözleriyle gözyaşlarını tutamamıştı.

 

16 Temmuz'a ait görüntüler hain darbe girişiminin yıl dönümünde tekrardan gündem olurken sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Duygulandırdı yüreği kalbi güzel insan asrın ve ümmetin lideri" yorumları yapıldı.

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