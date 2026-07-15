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Gündem Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı
Gündem

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 15.07.2026 tarih ve 2026/458 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. "

 

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