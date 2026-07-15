Şimdi de Ekrem’i savunuyor! Özgür Özel, tokatçı Haluk için neler demiş neler!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkanlığını Haluk Levent’in yaptığı Ahbap Derneği’nde patlayan skandal sonrası soruşturma devam ederken, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nu toz kondurmayan Özgür Özel’in asrın felaketi sırasında AHBAP’ı canlı yayında parlatarak devletin kurumlarını itibarsızlaştırdığı ortaya çıktı.
Deprem sonrası katıldığı canlı yayında, milyarlarca liralık bağışı kumar masalarında meze ettiği iddia edilen Haluk Levent’e övgüler yağdıran Özgür Özel, “AFAD'a vereceğime AHBAP'a verecek kafada bir insanım” dediği görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Videonun altına yorum yağarken öne çıkanlar şöyle oldu:
‘2023 seçiminde ülke direkten döndü, korkunç basiretsiz bu herifler ya…’
‘Bunların alayı aynı kafa, değil devlet koyun sürüsü bile emanet edilmez.’
‘Hoca bu, cemaati siz düşünün.’
‘Gaflet ve vizyonsuzluğu yine şaşırtmadı.’
‘Enayilerin canı sağ olsun.’
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