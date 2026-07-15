  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Darbe girişimi öncesi ona da kumpas kurdular! Bakan Fidan’dan hain FETÖ’ye net mesaj Şirketin yetkilisi ile otel buluşması: Çankaya Belediyesinde şüpheli ihale... FETÖ'nün kodlarına ilişkin çarpıcı analiz: 15 Temmuz yabancı aklın işgal girişimi! İletişim Başkanı Duran: Bu millet kimseye boyun eğmez! Bu direniş destanı bağımsızlık mesajıdır Küresel ekonomilerde enerji şoku! Haydut kudurdu petrol fırladı "Bir Soygunun Anatomisi" FETÖ diye okunur vatan haini diye bilinir! 15 Temmuz’da sınır ihaneti Dört büyüklerden anlamlı 15 Temmuz mesajı Gıda sektörümüzün ABD hedefi 5 milyar dolarlık ihracat! 240 milyar dolarlık pazarda Türk rüzgarı Darbe başarısız olunca devreye soktular! İşte alçak Fetö’nün ‘B’ planı
Gündem Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber
Gündem

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (88), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kepez Devlet Hastanesinde bir süredir diyabet ve solunum yetmezliği gibi yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören Baykal, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Baykal'ın cenazesinin, Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

CHP'li belediye 15 Temmuz pankartını söktü! Şehidimiz Ömer Halisdemir için skandal sözler
CHP'li belediye 15 Temmuz pankartını söktü! Şehidimiz Ömer Halisdemir için skandal sözler

Gündem

CHP'li belediye 15 Temmuz pankartını söktü! Şehidimiz Ömer Halisdemir için skandal sözler

Basın Yayın Müdürü görüntüleri perdeledi! CHP'li başkan esnafı çocuk gibi azarladı
Basın Yayın Müdürü görüntüleri perdeledi! CHP'li başkan esnafı çocuk gibi azarladı

Gündem

Basın Yayın Müdürü görüntüleri perdeledi! CHP'li başkan esnafı çocuk gibi azarladı

CHP Sözcüsü Sarı’dan Özel ve ekibine kurultay cevabı: Arınıp gelenlerle yapacağız!
CHP Sözcüsü Sarı’dan Özel ve ekibine kurultay cevabı: Arınıp gelenlerle yapacağız!

Gündem

CHP Sözcüsü Sarı’dan Özel ve ekibine kurultay cevabı: Arınıp gelenlerle yapacağız!

5 kilo uyuşturucuyla enselenmişti Esrar ile yakalanan CHP'li üyeye ihraç
5 kilo uyuşturucuyla enselenmişti Esrar ile yakalanan CHP'li üyeye ihraç

Gündem

5 kilo uyuşturucuyla enselenmişti Esrar ile yakalanan CHP'li üyeye ihraç

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23