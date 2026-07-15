Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (88), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kepez Devlet Hastanesinde bir süredir diyabet ve solunum yetmezliği gibi yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören Baykal, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Baykal'ın cenazesinin, Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.