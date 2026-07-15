  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Darbe girişimi öncesi ona da kumpas kurdular! Bakan Fidan’dan hain FETÖ’ye net mesaj Şirketin yetkilisi ile otel buluşması: Çankaya Belediyesinde şüpheli ihale... FETÖ'nün kodlarına ilişkin çarpıcı analiz: 15 Temmuz yabancı aklın işgal girişimi! İletişim Başkanı Duran: Bu millet kimseye boyun eğmez! Bu direniş destanı bağımsızlık mesajıdır Küresel ekonomilerde enerji şoku! Haydut kudurdu petrol fırladı "Bir Soygunun Anatomisi" FETÖ diye okunur vatan haini diye bilinir! 15 Temmuz’da sınır ihaneti Dört büyüklerden anlamlı 15 Temmuz mesajı Gıda sektörümüzün ABD hedefi 5 milyar dolarlık ihracat! 240 milyar dolarlık pazarda Türk rüzgarı Darbe başarısız olunca devreye soktular! İşte alçak Fetö’nün ‘B’ planı
Gündem Ahbap'ın gittiği yer ve tarih ifşa oldu Bakın o kumarhane fotosu nerede çekilmiş?
Gündem

Ahbap'ın gittiği yer ve tarih ifşa oldu Bakın o kumarhane fotosu nerede çekilmiş?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ahbap'ın gittiği yer ve tarih ifşa oldu Bakın o kumarhane fotosu nerede çekilmiş?

Gazeteci Sema Kızılarslan ünlü sanatçının çok yakın bir tarihte kumar oynamak üzere yurt dışına gittiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Haluk Levent'in kumar oynadığı yer Kıbrıs. Kıbrıs'a kumar oynamak için gittiği son tarih ise 11 Mayıs 2026..."

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent hakkında ortaya çıkan kumar görüntülerinin yankıları sürerken, olayla ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

GÖRÜNTÜ 11 MAYIS TARİHİNE AİT

Haluk Levent’in bir kumarhanede rulet masası başında görüldüğü video kayıtlarının sızdırılmasının ardından, gazeteci Sema Kızılarslan sosyal medya üzerinden görüntülere ilişkin yeni detaylar paylaştı. Kızılarslan, ünlü sanatçının çok yakın bir tarihte kumar oynamak üzere yurt dışına gittiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Haluk Levent'in kumar oynadığı yer Kıbrıs. Kıbrıs'a kumar oynamak için gittiği son tarih ise 11 Mayıs 2026..."

PİŞKİNCE 'USULSÜZLÜK' SAVUNMASI

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddeden Levent, savunmasıyla da "Pes artık" dedirtmişti. "Kişisel hayatında borsa yatırımları nedeniyle büyük bir borç batağına saplandığını kabul eden Haluk Levent, bu durumu "kötü bir zaaf" olarak nitelendirdi. İfadesinde finansal kriz anlarında derneğin evraklarını devreye soktuğunu belirten ünlü sanatçı, şu çarpıcı savunmayı yaptı: "Ahbap’a ait çek ve senetleri zaman zaman teminat olarak kullandım. Bu durum usulsüzlük olarak değerlendirilebilir ancak bir yolsuzluk değildir.

İzmirliler Haluk Levent haberlerini okumasın diye mi? İzmir’in tamamında elektrik kesintisi...
İzmirliler Haluk Levent haberlerini okumasın diye mi? İzmir’in tamamında elektrik kesintisi...

Gündem

İzmirliler Haluk Levent haberlerini okumasın diye mi? İzmir’in tamamında elektrik kesintisi...

Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu

Avukat Baş’tan Ahbap rezaleti sonrası peş peşe sorular: Haluk Levent nasıl Robin Hood oluverdi?
Avukat Baş’tan Ahbap rezaleti sonrası peş peşe sorular: Haluk Levent nasıl Robin Hood oluverdi?

Gündem

Avukat Baş’tan Ahbap rezaleti sonrası peş peşe sorular: Haluk Levent nasıl Robin Hood oluverdi?

Kahraman şoförden Haluk Levent’e tepki: Devlet yok diyordu! Yazıklar olsun ona! Devlet burnundan fitil fitil getirsin şimdi
Kahraman şoförden Haluk Levent’e tepki: Devlet yok diyordu! Yazıklar olsun ona! Devlet burnundan fitil fitil getirsin şimdi

Gündem

Kahraman şoförden Haluk Levent’e tepki: Devlet yok diyordu! Yazıklar olsun ona! Devlet burnundan fitil fitil getirsin şimdi

Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!
Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!

Medya

Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş

ister sanal ister gerçek kumar oyna her şey bilgisayara bağlı, her türlü soyarlar, Kasparov, 1997 yılındı bilgisayara yenildi, bu ne demek 2000 yılından sonra kumarı bilgisayar yapay zeka yönetiyor demek, spor da oynanan tüm müsabakaların %90 şike ayarlı, satın alınan oyunculara dayalı sitem.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23