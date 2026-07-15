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Gündem 3 yıl sonra daha net ortaya çıktı! Osman Gökçek, Oğuzhan’ın maskesini böyle indirmişti!
Gündem

3 yıl sonra daha net ortaya çıktı! Osman Gökçek, Oğuzhan’ın maskesini böyle indirmişti!

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2023 yılında Oğuzhan Uğur ve türevlerinin devletin güvenilir kurumlarına karşı yapmış oldukları ahlaksızlıkları tek tek anlatan Osman Gökçek’in aradan geçen 3 yılda söyledikleri daha net ortaya çıktı. Katıldığı yayında Oğuzhan Uğur’un maskesini indiren Gökçek “Bu zibidilere mi kalacak devlet Allah aşkına” diyerek Ahbap derneği ve Oğuzhan Uğur’a karşı milleti uyarmıştı!

Osman Gökçek, katıldığı televizyon programında Oğuzhan Uğur, Ahbap ve bunların türevlerine karşı şu uyarılarda bulunmuştu: “Bakın bunlar bir organizasyon kurmuşlar! Bu işin başında Oğuzhan Uğur var. Sen kimsin Babala TV ya. Siz kimsiniz? Paralel devlet misiniz? Siz nesiniz? AFAD’a gerek yok, benimle görüşebilirsiniz!’ diyorlar. Siz kimsiniz? Yıllardır devletin bir kurumu var. 4 tane zibidi mi bizim buradaki işlerimizi görecek. Bu zibidilere mi kalacak bu devlet Allah aşkına! Bütün bu kadar dernek var burada."

"Bu dernekler bu işin şovunun derdinde değil. Biz meşhur olalım derdinde değil. 2 tane adam sabahtan akşama kadar onları konuştuk deprem döneminde. Şimdi bunların yaptığı baraj patladı vesaire gibi haberler yüzünden bir çok insan enkaz altında kaldı. Koskoca Türkiye devleti vatandaşını uyarmayacak, burada iki tane zibidinin lafına kalacak öyle mi devlet. Bakın burada bir twit daha var. Ne diyor: Afad hava şartlarının soğuk olduğunu söyleyip bırakıp gittiler.’ Bu bir iftira, bu bir utanmazlık. Taşın üstünde yattılar AFAD görevlileri. Bu kadar alçakça yalan attılar.”

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