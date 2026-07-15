Ahbap, 'kripto para' ile dolandırmış! Çağlayan'ın emniyet ifadesindeki şok detaylar…

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Esin Önder Çağlayan’ın emniyetteki ifadesinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Haluk Levent'e parça parça 8 milyon dolar verdiğini ve bunları geri alamadığını belirten Çağlayan, ‘’Yaptığımız görüşmede bir Kripto Para Platformu kuracağını, bu platformu dünya geneline yayacağını, hatta Avrupa Birliği ülkelerinde ödeme yöntemi olarak kullanılacak bir kripto para olacağını söyledi. Ayrıca bu projenin bir yardım projesi olacağını söyledi fakat ben bu projeye inanmadım ama yine de projenin bir sosyal yardım platformu olacağını düşünerek yine Y.K.’nin banka hesabına yaklaşık 6 milyon dolar ilerleyen süreçte bu parayı da geri alamadım. İlerleyen dönemlerde Haluk beni sürekli oyalamaya başladı. Benden almış olduğu borç paraları bana geri ödemedi" dedi.

“HALUK LEVENT’E VERDİĞİM 13 MİLYON DOLAR ÇEKİN ÖDEME YÜKÜ ALTINDAYIM”

Haluk Levent’e verdiği çekin ödemesi hakkında konuşan Çağlayan, "Taşınmazların paralarını bu şekilde devirden önce ve sonra olmak üzere Haluk’a borç olarak göndermiştim. Hatta hali hazırda Haluk Levent’e vermiş olduğum ve vadesi 2026 Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım aylarına ait olan 13 milyon dolar tutarındaki çekin ödeme yükü altındayım’’ ifadelerini kullandı.

“HALA HALUK LEVENT’TEN ALACAĞIM BULUNMAKTADIR”

Taşınmaz edinmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Çağlayan, "Taşınmaz edinmek gibi bir niyetim olmadı. Bu taşınmazları anlattığım üzere Haluk Levent isimli şahıstan alacaklarımı tahsil edebilmek için edinmek zorunda kaldım. Bu taşınmazların tamamının parasını ödedim. Halen Haluk Levent’ten alacağım bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

“DOLANDIRILDIM, HALUK LEVENT’TEN ŞİKAYETÇİYİM”

Dolandırıldığını ve Haluk Levent’ten şikayetçi olduğunu ifade eden Çağlayan, "Vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içine bırakılarak dolandırıldım. Haluk Levent’ten şikayetçiyim. Bu taşınmazlar ile ilgili Haluk Levent’e vermiş olduğum vadeleri 2026 Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım aylarında olan ödemek zorunda olduğum çeklerin kime ciro edildiğinin tespit edilmesini istiyorum. Böylelikle suçluların ortaya çıkacağını düşünmekteyim. Başaran Holding ile ilgili olarak ise ederi 24 milyon dolar olan taşınmazların değerinin 60 milyon dolar olduğu iddia etmesi ve hakkımda bu taşınmazların bedelini ödemediğim yönünde iftiralarda bulunması sebebiyle şikayetçiyim. Bu soruşturma dolayısıyla itibarım zedelenmiştir" ifadelerini kullandı.