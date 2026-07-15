Başkan Erdoğan'ın teröristlere meydan okuyuşu gündem oldu: 'Topunuz gelin topunuz'
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, FETÖ’cü alçaklar tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası tek yürek olup hainleri püskürtürken, milletin yazdığı destanın işaret fişeğin yakan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminden bir süre sonra terör örgütlerini meydan okuyarak ‘Topunuz gelin” sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Milletin sarsılmaz iradesiyle püskürtülen 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeci alçaklara ve arkalarındaki küresel odaklara meydan okuduğu tarihi "Topunuz gelin!" çıkışı sosyal medyada yeniden paylaşım rekorları kırıyor. Milli direnişin adeta işaret fişeği olan o kararlı duruş, hafızalardaki taze yerini koruyor.
O dönemde terör örgütlerine ve darbe girişiminin arkasındaki odaklara meydan okuyan Başkan Erdoğan'ın sözleri, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılırken, milletin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu tarihi direnişin sembollerinden biri olarak bir kez daha öne çıktı.
HAİNLERİN KARŞISINDA BİR ADIM BİLE GERİ ATMADI
FETÖ’cü hainlerin ve onların tasmasını elinde tutan küresel şer odaklarının Türkiye’yi işgal etme girişimi, milletin canı pahasına yazdığı eşsiz kahramanlık destanıyla yerle yeksan edilmişti.
Halkı meydanlara davet ederek darbe girişiminin seyrini değiştiren Başkan Erdoğan, o karanlık gecenin püskürtülmesinin ardından tüm şer odaklarına karşı tarihi bir rest çekmişti.
Aradan geçen yıllara rağmen bu sözler, 15 Temmuz'un sembol mesajlarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Darbe girişiminin yıl dönümünde yeniden gündeme gelen görüntüler, sosyal medya platformlarında yoğun ilgi görürken, çok sayıda kullanıcı Erdoğan'ın o dönemde verdiği kararlı mesajı yeniden paylaştı.
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