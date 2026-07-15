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Gündem Bazı Kemalistler FETÖ’nün yanındaydı! Kimi ATM kuyruğunda kimi müezzinlere saldırıda
Gündem

Bazı Kemalistler FETÖ’nün yanındaydı! Kimi ATM kuyruğunda kimi müezzinlere saldırıda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Türkiye’nin bir çok yerinde imamlar ve müezzinler, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı sela okuduğu için darbe destekçisi Kemalistlerin saldırısına uğramıştı.

FETÖ’nün 15 Temmuz gerçekleştirildiği hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen acılar hala tazeliğini koruyor. O korkunç geceden hafızalarda kalanlardan biri de camilerde sela okuduğu için saldırıya uğrayan imamlar ve müezzinlerdi.

O karanlık gecede bazı Kemalistler FETÖ’nün yanında yer almayı tercih etti. Kimi ATM kuyruğunda olurken kimi de müezzinlere saldırı yaptı.

SELA OKUDUĞU İÇİN SALDIRIYA UĞRAYAN MÜEZZİN: "HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMADILAR"

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde Kutlu Yalvaç Camii'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edilen ve sonrasında Devlet Övünç Madalyası ve gazilik beratı alan emekli müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşananları anlattı.

Sela okuduğu sırada 3 kişinin camiye geldiğini söyleyen Kuzgun, "Cenab-ı Allah Türkiye'mize bir daha böyle bir darbe göstermesin. Biz sela okurken camiye 3 kişi geldi. Biz de onları darbe dolayısıyla camiye sığınmak için geldiklerini düşündük. Bana ‘Neden sala okuyorsunuz' dediler. 2'si kadın biri erkek üç kişilerdi. Memleketimizde darbe olayının gerçekleşmemesi için Osmanlı döneminden beri salaların okunduğunu, halkı sokağa davet edildiğini, memleketimizin elimizden gitmemesi için sala okuduğumuzu söyledik. Biz de şehit olabilirdik, ama Allah bize nasip etmedi" dedi.

Camiye sığınmak için geldiğini düşündüğü kişilerin kendisine kaldırım taşıyla saldırdığını ifade eden Kuzgun, "Erkek olan bize ‘neden sala okuyorsunuz' dedi. ‘Sen bu salayı okuyamazsın, bu darbe bugün gerçekleşecek' dedi. Şu an söyleyemeyeceğim sözler sarf etti. Daha sonra erkek olan benim karın boşluğuma vurdu. Kadın olan da kaldırım taşıyla bana vurdu. Camimize, Allah'ın evine saldırdılar, camlarını kırdılar. Bence hak ettikleri cezaları almadılar. 2 ay ceza aldıktan sonra dışarı çıktılar. Şu anda da hiç darbe olayı yaşanmamış gibi serbest serbest geziyorlar" ifadelerini kullandı.

Daha önce de 80 ihtilali sırasında bir polis memurundan tokat yediğini anlatan Kuzgun, "Bir keresinde 80 ihtilalinde, Kur'an-ı Kerim'leri sakladığımız sırada bir polis ‘Atatürk kaç yılında doğdu, kaç yılında vefat etti' diye sordu. Memleketimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881'de doğduğunu ve 1938'de vefat ettiğini elbette bilmemiz gerekiyordu ama biz de çocuktuk o zamanlar. Çocukluk heyecanıyla o an hatırlayamadığım için bana tokat atmıştı. Ben de o zaman ona ‘Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç yılında doğdu, kaç yılında vefat etti' diye sormuştum. O da onu hatırlayamadı. Sonra benden özür diledi. Böyle bir hatıramız oldu geçmişte" diye konuştu.

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