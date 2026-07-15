Kardeş ülkeden harika haber Siyonistler o ülkeden def ediliyor!

Malezya Başbakanı Enver, İsrail vatandaşlarının sınır dışı edileceğini açıkladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin İsrail'i tanımadığı gerekçesiyle “İsrail vatandaşlarının sınır dışı edileceğini” belirtti.

Yerel Malay Mail gazetesinin haberine göre Başbakan Enver, İsrail vatandaşlarının Malezya'da tespit edildiği iddialarına ilişkin tüm güvenlik kurumlarının kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü kaydetti.

“Soruşturuyoruz, buna izin vermeyeceğiz.” ifadesini kullanan Enver, “Eğer (ülkede) İsrail vatandaşları varsa, İsrail'i tanımadığımız için derhal sınır dışı edilecekler." dedi.

Enver’in açıklamaları, çifte vatandaşlık belgeleri kullanan İsrail vatandaşlarının Johor eyaletinde tespit edildiğine yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin ardından geldi.

DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞLARDI

Daha önceki tarihlerde Enver İbrahim, Kuala Lumpur hükümetini "devirme girişimi"nin yaşandığını açıklamıştı.

Girişimin 2024'te başladığının tahmin edildiğini aktaran İbrahim, bunu ülkede "önde gelen bir siyonist grubu da içeren bir grup Malezyalının" planladığını dile getirmişti.

İbrahim, elde edilen ilk bulgulara göre, bu grubun, Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) ile ilgili hükümet girişimlerini sorgulamayı hedeflediğini söylemişti.

"Parlamento bağlantıları kullanan" girişimin, ülkede "herhangi bir siyasi partiyle bağlantılı" olmadığını belirten İbrahim, bunun ulusal güvenliği ilgilendirdiğini belirtti.

İbrahim, "Bu girişimi tetikleyen şey MACC'nin yürüttüğü geniş çaplı yolsuzluk soruşturması. Bu, onların dış ve iç nüfuzu kullanarak harekete geçmeleri gerektiğine yol açtı." dedi.

Grubun "medya ve uluslararası kurumların etkisini kullandığını" kaydeden İbrahim, "hükümetin güvenilirliğine şüphe düşüren anlatılar oluşturmaya" çabaladığını kaydetti.

"Komplocuların etki oluşturmaya çalıştıklarını" iddia eden İbrahim, kolluk kuvvetlerinin soruşturma açtığını ve "girişimin ayrıntılarının kamuoyuna açıklanacağını" ifade etti.