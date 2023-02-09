Askeri uçak yaralı depremzedeleri İstanbul'a taşıdı
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı, Adana'dan İstanbul’a 52 yaralı depremzedeyi taşıdı.
Adana’dan askeri kargo uçağıyla 52 yaralı İstanbul’a getirildi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin diğer illere tahliyeleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı Adana’dan kalkarak akşam saatlerinde İstanbul’da bulunan Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na 52 yaralı getirdi.
Hastanelere götürüldüler
Yaralılar askerlerin yardımlarıyla havalimanında bekleyen ambulanslarla alınarak tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü.