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Gündem Askeri uçak yaralı depremzedeleri İstanbul'a taşıdı
Gündem

Askeri uçak yaralı depremzedeleri İstanbul'a taşıdı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı, Adana'dan İstanbul’a 52 yaralı depremzedeyi taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 20:42:00 -
Askeri uçak yaralı depremzedeleri İstanbul'a taşıdı

Adana’dan askeri kargo uçağıyla 52 yaralı İstanbul’a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin diğer illere tahliyeleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı Adana’dan kalkarak akşam saatlerinde İstanbul’da bulunan Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na 52 yaralı getirdi.

Hastanelere götürüldüler

Yaralılar askerlerin yardımlarıyla havalimanında bekleyen ambulanslarla alınarak tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü.

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