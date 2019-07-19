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Askeri para yardımı nasıl alınır? Asker yardımı kimler alır?

Asker parası kimler alabilir? Vatani görevini yapmak her genç erkek için en kutsal görevlerin başında gelmekte. Her genç zengin değildir ki bedelli askerlik yapsın. Durumu iyi olmayan ailelere devlet yardım elini uzatmakta. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı yapıyor. Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programına nasıl başvuru yapılır? Asker yardımı için nereye başvurulur?

19 Temmuz 2019 Cuma 08:55
Askeri para yardımı nasıl alınır? Asker yardımı kimler alır?

Vatani görevini yapmak her genç erkek için en kutsal görevlerin başında gelmekte. Her genç zengin değildir ki bedelli askerlik yapsın. Durumu iyi olmayan ailelere devlet yardım elini uzatmakta. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı yapıyor. Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programına nasıl başvuru yapılır? Asker yardımı için nereye başvurulur?

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı’ deniyor. Program kapsamında yapılan yardım 2 ayda bir 550 lira. Yani aylık 275 lira. Buna ek olarak vatani görevini yapmakta olan askerin 18 yaşından küçük çocukları için de her ay 100 TL eğitim ödemesi yapılıyor.

Başvurular illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. ‘Vakıf Mütevelli Heyeti’ sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor. Başvuranın TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı olmalı. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmiyor.

Asker yardımı kimler alır?

Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.

Askeri para yardımı alma şartları neler?

Askerin hanesinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekiyor. Bu durumun tespitinin yapılabilmesi için yetkili olan kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bakanlık tarafından gelir testi yapılarak hanede kişi başına düşen gelir hesaplanıyor. 2019 için gelir sınırı şartı 609 lira. Haneye giren para kişi sayısına bölündüğünde bu tutarın altında çıkıyorsa o aile muhtaç asker aylığı bağlanıyor.

Askeri para yardımı nereye yatıyor?

Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL’lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT’deki hesaplarına yatırılıyor.

Yardım ne kadar sürüyor?

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı, askerlik süresince devam ediyor.

Kaç başvuru yapılabilir?

Hanede birden fazla asker olması durumunda her asker için ayrı ayrı yardım başvurusu yapılabilir.

Muhtaç asker ailesi yardımından yararlanan bir kişi yetim yardımından yararlanabilir mi?

Evet yararlanabilir.

2022 Engelli ve Yaşlı Aylığı alan kişi asker yardımından yararlanabilir mi?

Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı vermesi şartıyla faydalanabilir.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 08:55
  1. Asker yardımı kimler alır?
  2. Askeri para yardımı alma şartları neler?
  3. Askeri para yardımı nasıl alınır?
  4. asker parası kimler alabilir
  5. kaymakamlık asker yardımı
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  7. muhtaç asker ailesi yardımı sorgulama
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  11. asker ailesine maaş 2019
  12. belediyelerin asker ailelerine yardım 2019

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