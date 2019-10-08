Askeri operasyon öncesi TSK'dan gururlandıran paylaşım Türkiy'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel operasyonu öncesi Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri resmi Twitter hesapları üzerinden, 'Engel Tanımaz Aşarız!' mesajıyla Türk komandosunun videosunu paylaştı. Video izleyenlerin tüylerini adeta diken diken etti.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu işgal eden PKK/YPG terör örgütüne operasyon yapma ihtimali artarken, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesapları üzerinden mesaj niteliğinde paylaşımlar geldi. "Engel Tanımaz Aşarız!" ve "Ben Türk Komandosuyum!!!" notuyla paylaşılan videoda Türk komandosunun nefes kesen tatbikat görüntüleri yer aldı. Sınır birliklerine komando takviyesi yapıldı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi bugün de sürdü. Çeşitli bölgelerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Öte yandan, bazı askeri helikopterlerin sınırda uçuş yaptığı görüldü.

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