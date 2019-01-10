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Askeri mahrem yapılanmaya operasyon: 20 gözaltı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.

10 Ocak 2019 Perşembe 22:23
Askeri mahrem yapılanmaya operasyon: 20 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Mahrem yapıya operasyon 

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerle Ankesör/Kontorlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

20 gözaltı

2'si subay, 16'sı astsubay, 2'si de uzman çavuş olmak üzere 20 muvazzaf askere yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şahıslara ait dijital malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Sabah

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:23
  1. Yalova
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanması
  4. askeri mahrem yapılanma
  5. FETÖ

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