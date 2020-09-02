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Dünya Asker gönderme sonrası bir tahrik daha! Meis'e ayak basacak
Dünya

Asker gönderme sonrası bir tahrik daha! Meis'e ayak basacak

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yaşanırken Yunan tarafından bir tahrik daha geldi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun Türkiye'ye 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na gideceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:17:00 -
Asker gönderme sonrası bir tahrik daha! Meis'e ayak basacak

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken, Yunan tarafından tahrikler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Kaş ilçesine 2.1 kilometre mesafedeki Meis Adası'na asker gönderen Yunanistan, şimdi de Cumhurbaşkanını adaya gönderme kararı aldı.

Yunan Cumhurbaşkanından Meis tahriki

Bölgedeki haklarını ve menfaatlerini korumak adına uğraşan ve sürekli diyalog çağrılarını yenileyen Türkiye'ye Yunanistan'dan tahriklerle cevap geliyor. Doğu Akdeniz'de provakatif eylemler yapmaya çalışan Yunanistan, şimdi de cumhurbaşkanını adaya gönderecek. Yunan basınında yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou 13 Eylül'de Türkiye'ye 2.1 kilometre mesafede yer alan Meis Adası'nı ziyaret edecek.

TRT Word adayı görüntülüyor

Öte yandan, Meis Adası'nın karşısında yer alan Antalya'nın Kaş ilçesinde TRT Word tarafından kurulan özel kameralarla Yunan ordusunun adadaki asker faaliyetleri kayı altına alınıyor.

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Yorumlar

hizipsavar

biz türkler tursitleri çok severiz gidin kahve ısmarlayın hoş geldin deyin.
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