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Yerel Aşkale kara teslim oldu
Yerel

Aşkale kara teslim oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-07 10:06:00 -

Erzurum'un Aşkale ilçesi güne kar yağışı ile başladı.

Sabah erken saatlerde yağmaya başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 30 santimetreye ulaştığı, ilçeye bağlı köylerde ise 50 santimetreyi geçtiği öğrenildi.

Karayolları ekipleri ilçe sınırları içerisinde bulunan Kop Dağı, Tepebaşı ve Eğerti geçitleri gibi önemli yerlerde yol boyu tuzlama ve kar temizliği yaptı.

Kar yağışının devam etmesi trafikte yer yer aksamalara sebep olurken yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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