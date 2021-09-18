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Korona Virüs Aşıyı reddeden doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Korona Virüs

Aşıyı reddeden doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doktor Kenan Alioğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doktor Alioğlu'nun meslektaşlarının tüm ısrarına rağmen aşı olmadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 10:01:00 -
Aşıyı reddeden doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Kenan Alioğlu, yaklaşık 2 hafta önce koronavirüs tanısıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Kenan Alioğlu, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Entübe edilen Alioğlu, bugün yaşamını yitirdi.

Alioğlu’nun hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları üzüntü yaşadıklarını söyledi. Meslektaşları, ısrarcı olmalarına rağmen Alioğlu’nun aşı olmadığını belirtti. 10 yıldır Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ve bekar olan Alioğlu için yarın öğle saatlerinde hastanenin önünde tören düzenlenecek.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mustafa Güneş, "Koronavirüsten iki doktorumuz hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

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Yorumlar

Hatice

Asiya karsi geldikleri icin vuris bulastirip oldurulmesinler gerci onlarin bu hayatta omurleri bitmis vuris bahane
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Ewet

Ne bu haber simdi Kime hizmet ediyor Neden yerli asi hala ayak suruyor Guvenilecek kimse kalmadi Fetoculer yerli asiyi agirdan aliyor
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