  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aşısızlara yeni yasaklar… Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor!
Gündem

Aşısızlara yeni yasaklar… Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından yarın toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgını olacak. Aşısızlar için yeni kararlar geliyor. AVM'ler için test zorunluğu gibi önlemlerin de konuşulacağı iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 14:38:00 -
Aşısızlara yeni yasaklar… Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor!

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısının ana gündem başlıkları corona virüs salgını, terörle mücadele, Afganistan ve Suriye'deki gelişmeler olacak.

 Salgında yeni vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanmasının ardından yeni tedbirlerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu.

 Aşısızlara ayrı yer AVM'lere test zorunluğu

 Lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınabileceği de iddia ediliyor.

 Bakan Koca sunum yapacak

 Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

 Dış politikanın sıcak başlıkları da ele alınacak

 Afganistan'da başlayan Taliban dönemi ve göç tehlikesi ile

Suriye'nin İdlib kentindeki son gelişmeler masaya yatırılacak. Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündeminde olacak.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

 Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi ve bir açıklama yapması da bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay