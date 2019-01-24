Aşiret mensubunu öldüren PKK'yı korku sardı! Dün Ebu Hamis aşiretine bağlı bir sivili öldüren terör örgütü PKK, örgüte karşı başlatılan gösterilerin önüne geçebilmek için, işgal altında tuttuğu Rakka'nın Mansura beldesinde sözde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka'nın Mansura beldesinde bir sivili öldürmesinin ardından örgüte karşı başlatılan gösterilerin önüne geçmek için bölgede 3 günlük sözde sokağa çıkma yasağı başlattı. Terörist takviyesi Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, örgüt Rakka iline bağlı Mansura beldesine terörist takviyesi yaptı. Örgüt, 72 saat boyunca sokağa çıkmayı yasakladı ve ihlal edenleri cezalandırmakla tehdit etti. Bir sivili öldürdü YPG/PKK, dün Mansura'da Ebu Hamis aşiretinden bir sivili öldürmüştü. Olayın ardından sivili öldüren teröristler beldeden kaçmış, aşiret üyeleri de örgütün beldede yuvalandığı bazı noktaları ateşe vermiş ve gösteriler düzenlemişti.

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