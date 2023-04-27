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Dünya Aşiret çatışmasında en az 90 kişi öldü!
Dünya

Aşiret çatışmasında en az 90 kişi öldü!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 10:40:00 -
Aşiret çatışmasında en az 90 kişi öldü!

Sudan’da Batı Darfur eyaletinde pazartesi gününden itibaren devam eden aşiret çatışmalarında en az 90 kişi öldü.

Şarku’l Avsat’ın Sudan Tribune gazetesinden aktardığı habere göre, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında başlayan şiddetli çatışmalar, Afrikalı Masalit aşireti ile Arap aşiretleri arasında ağır silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Geneina Hastanesi’nden bir yetkili gazeteye yaptığı açıklamada, son birkaç gün içinde aşiret şiddeti nedeniyle 90 sivilin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi.

Yetkili, çok sayıda cesedin hala sokaklarda olduğunu, zorlu güvenlik durumu ve aşiret militanlarının Geneina şehrinde geniş bölgelere yayılması nedeniyle bunların hareket ettirilemediğini de sözlerine ekledi.

Batı Darfur hükümetinden üst düzey bir yetkili ise, “Silahlı Arap aşiretleri, tüm hükümet kurumlarını, uluslararası kuruluşların karargahlarını, Geneina’nın ana pazarını, polis güçlerinin merkezini ve çok sayıda vatandaşın evini yağmaladı” dedi.

Yetkili, hükümetin sınırları kapatmasına rağmen, çok sayıda vatandaşın Çad topraklarına doğru kaçtığına da dikkat çekti.
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Birleşmiş Milletler’in (BM) Sudan’daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes, kısa bir süre önce Geneina’daki şiddet olaylarıyla ilgili derin endişesini dile getirdi.

Perthes konuya ilişkin açıklamasında, “Sivillere yönelik saldırılar, yerel topluluklar arasında yağma ve silah dağıtımı ışığında, yerel topluluklar arasında aşiret boyutları alıyor gibi görünüyor. Geneina’daki olaylar, BM binaları da dahil olmak üzere yağmalarla sonuçlandı” ifadeleri de kullandı.

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