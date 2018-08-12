ASİM’den anlamlı çağrı: Gelin bir olalım

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Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM), Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na istişare amaçlı bir ziyaret gerçekleştirdi. ASİM Başkanı Mahmut Eraslan öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, Halkla İlişkiler Sorumlusu Orhan Erkuş, Genel Sekreter Adnan Kalkan, Basın Sözcüsü Hacı Ali Doğan yer aldı.

GÜNCEL İSLÂMİ KONULAR ELE ALINDI

Oldukça hoş bir ortamda geçen ziyarette güncel İslami konular ele alındı. Bir ve beraber olmanın önemine değinilen sohbette istişare kanallarının her daim açık olmasının Müslümanlar açısından yararlı olacağına değinildi.

Ziyaret sonrası gazetemize bir açıklama yapan ASİM Başkanı Eraslan, “Bizler Müslümanları bir ve beraber olmaya çağırıyoruz. Şırnak’taki bir alim ile İstanbul’daki değerli bir zat birbirlerini tanısınlar istiyoruz. Müslümanlar arası bir istişare mekanizması kurulsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Müslümanlar arasındaki istişare köprülerinin kurulması gerektiğini vurgulayan Eraslan, “Bizler cemaat önderleri, kanaat liderli ve gazetelerle bunları konuşacağız. Doğu ve Batı’daki alimler arasındaki kopukluğun giderilmesini bekliyoruz. Çok basit konulardaki ayrıştırıcı dilin terk edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Son dönemlerde münferit olaylar üzerinden İslami kavramların hedef alındığını kaydeden Eraslan, “Zekat ve infak gibi kavramlarım basitleştirilmeye çalışılıyor. Bu tarz insanlara prim vermemeliyiz. İnsanlarımızın birliğe ve beraberliğe çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.