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Asılsız ihbarlar için bakanlıktan son uyarı

İçişleri Bakanlığı, acil çağrı numaralarına yapılan asılsız ve gereksiz çağrıların 250 TL cezasının bulunduğunu açıkladı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 23:01
Asılsız ihbarlar için bakanlıktan son uyarı

İçişleri Bakanlığı, 112 Acil Çağrı, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma hattına yapılan aramalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bu numaraları gereksiz yere meşgul edenlere 250 Türk lirası para cezası verildiği aktarıldı.

Bakanlık 2018 verilerini açıkladı

Bakanlığın 2018 yılı için paylaştığı verilere göre; 112 Acil Çağrı ihbarlarının yüzde 36,58'i asıllı, yüzde 63,42'si asılsız ihbar olarak tespit edildi. 155 ihbarlarının yüzde 15'i gereksiz çağrı, yüzde 30'u bilgi talebi, yüzde 53'ü asıllı ihbar, yüzde 2'si asılsız ihbarlar. 156 çağrılarının ise yüzde 83'ü asıllı ihbar olurken, yüzde 17'si asılsız ihbarlardan oluştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 23:01
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