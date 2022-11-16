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Yerel Asılsız ihbarda bulunan kişi adliyeye sevk edildi
Yerel

Asılsız ihbarda bulunan kişi adliyeye sevk edildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde asılsız ihbarda bulunarak İstanbul seferi yapan deniz otobüsünün geri dönmesine sebeb olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 14:17:00 -
Asılsız ihbarda bulunan kişi adliyeye sevk edildi

Feribota yetişemediği için asılsız bomba ihbarında bulunduğu belirtilen E.A’nın (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen E.A’nın savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Zanlı, 112 Acil Çağrı Merkezine, Mudanya ilçesinden İstanbul’a hareket eden deniz otobüsünde bomba olduğu ihbarında bulunmuştu.

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