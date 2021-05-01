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Gündem Aşı aralığının açılması, koruyuculuğu etkilemez
Gündem

Aşı aralığının açılması, koruyuculuğu etkilemez

Türkiye’de aşılama çalışmaları birçok ülkeyi geride bırakırken, dünyada aşı talebi nedeniyle tedarik konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 10:25:00 -
Aşı aralığının açılması, koruyuculuğu etkilemez

Göksel Çağlav  Ankara

Biontech aşısının üretim merkezi Almanya bile aşı tedariki konusunda sıkıntılar yaşarken, Türkiye’de Biontech aşısının uygulama aralığının uzatılması tartışmalara neden oldu.

Uzmanından rahatlatan açıklama

Konuya ilişkin Akit’e konuşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, şunları dile getirdi: “Aşı çalışmaları ve özellikle İsrail gibi ülkelerdeki Biontech saha uygulama sonuçlarına bakıldığında ilk dozdan sonra aşı koruyuculuğunun 14. günde yaklaşık yüzde 70’lerde olduğu görüldü. Aşı tedarikinde tüm dünyada yaşanan sıkıntıların yansıması olarak da ‘iki dozun arası açılabilir mi?’ sorusu gündeme oturdu. Cevabı evet. Çünkü hatırlarsınız bu şekilde aşılar arasında süreyi açan ilk ülke İngiltere oldu ve başardı… Şu anda Avrupa’da normalleşme takvimi tek belirli ülke. Burada aslında gelen aşılar ile olabildiğince çok kişiyi aşılama ve virüsün dolaşım hızını kesmek hedefleniyor. Diğer taraftan da Sputnik V aşısının Türkiye’de ortak üretim anlaşmasının yapılmış olması da çok önemli bir gelişmedir.”

Rahat olun, hiçbir sorun yok!

Biontech aşısının birinci dozunu yaptıran vatandaşların endişe duymasına gerek olmadığının altını çizen Prof. Dr. Şener, şöyle devam etti: “Biontech aşısının uygulama aralığının açılmasının sahada koruyuculukta olumsuz bir sonucu olacağını düşünmüyorum. Sonuçta tüm dünyanın yaşadığı aşı tedarik sorunu bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Hatta aşının üreticisi konumundaki Almanya da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Bunu aşmak için de toplumsal olarak önlemlere ve bakanlığın önerilerine uyum ile zaman kazanmamız lazım.”


Yeni Akit Gazetesi
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