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Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yaptığı üçüncü toplantı sona erdi. Toplantıda TÜİK'in komisyona sunduğu 'asgari ücret' rakamı belli oldu. TÜİK, asgari ücreti "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak önerdi.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:54
Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını yaptı. Toplantıda, TÜİK bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaştı. TÜİK, asgari ücreti "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak önerdi.

TÜİK, asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

TÜİK tarafından asgari geçim tutarı da paylaşılacak

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Bu toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca verilen görev doğrultusunda TÜİK tarafından hesaplanan bir işçinin asgari geçim tutarının da paylaşılması bekleniyor. Bu rakamın, gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunuyor.

İşçi ve işveren ne istiyor

Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyor.

Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor.

TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedef enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını talep ediyor.

İşveren ayrıca SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartılmasını ve toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını istiyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:54
  1. asgari ücret
  2. Asgari ücret belli oldu
  3. Asgari ücret belli mi?
  4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  5. asgari ücret ne kadar
  6. Asgari Ücret ne kadar oldu?
  7. asgari ücret uygulaması

YORUM YAZ

  • ZaferZafer21 dk önce
    Boks maçına mı güreşe mı çıkmış bu TÜİK mı tavuk mu ne diyor bu bir anlayan anlatsın.ey Ak parti bu ayaklar ayak değil gidişat gidişat hiç değil
  • fakifaki22 dk önce
    veremezler arkadaş bizlerden önce vermeleri gereken faiz lobisi var, rantiyeciler var, onlardan artarsa bize verirler. cumhur başkanı kendi maaşına%26 zam yapıyor. faize para yatırana %24 veriyor. bize de ölmeyecek kadar verirler. ama bize müstahak arkadaşlar. biz bizi böyle yönetmelerini istiyoruz onlarda yönetiyor. onlarda suç yok,
  • AliAli32 dk önce
    Yuzde 15 enflasyon altinda verilen zam bu gercek enflasyon 25den cok daha fazla hepimiz goruyoruz cok ciddi fakirlesicez sandiga giderken unutmicaz bunu
  • ElifElif34 dk önce
    Tuik alsın o parayla kendi 1 ay geçinsinde görelim
  • Sadi Sadi 54 dk önce
    Ak parti asgari ücrete vereceği zam ile kendini oylayacak.
  • vatandasvatandas54 dk önce
    tüik in yalanlarından kim ölmüş. o belirlediğiniz ücretin iki katı ile 3 çocuk okutun, kira verin ev geçindirin de görelim. Allah sizleri bildiği gibi etsin. fakir fukaranın boğazından çaldıklarınız zıkkım olsun.
  • sait sait 54 dk önce
    BUNLAR DALGA GEÇİYORLAR RESMEN ARKADAŞ BÖYLE BİR ZİHNİYET OLURMU HAFİF İŞTE ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİN ÖZEL BİR İNDİRİMMİ OLACAK PAZARDA MANAVDA
  • ömer kayarömer kayar57 dk önce
    hakikaten ağır hafif nedir ya daha neler duyacağız bakalım
  • Ahmet SancakAhmet Sancak57 dk önce
    Devletin kurumu diyanet günlük fitre miktarını açıkladı 4 kişik bir aile geçen sene için 20 tl den toplam 80 tl eder. Çarp 30 ile geçen sene için islama göre asgari ücret 2400 tl olmalıydı.
  • CanCan1 sa önce
    Bu kararı alanları en hafif işte bir ay çalıştıracaksın .Bir ayda o parayla geçin diyeceksin Vay vicdan vay
  • halilhalil1 sa önce
    ağır iş hafif iş nedir arkadaş..peyniri ağır iş yapan 20 tl ye,hafif iş yapan 5 tl ye mi alıyor..ALLAH sizi bildiği gibi yapsın..hakımı helal etmiyorum hükümete..

Günün Özeti

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