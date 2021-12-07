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Ekonomi Asgari ücrette kritik toplantı başladı
Ekonomi

Asgari ücrette kritik toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılının asgari ücretini belirlemek için ikinci kez toplandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 14:39:00 -
Asgari ücrette kritik toplantı başladı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren

yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılıyor.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Ülkeyi yönetenler kısa zamanda önümüze makul bir rakam getirirlerse kısa bir zamanda ortaklaşa imzalarız. Ancak beklentimiz altında bir rakam olursa katılmayacağımızı söyledim. Kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok. İnşallah umduğumuz gibi olur" dedi.

Bakan Bilgin'den 'Emeği koruyacak asgari ücret' vurgusu

Komisyonun 1 Aralık'taki ilk toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat görüşlerini paylaştı.

Toplantıda, görüşmeleri hızla bu yıl bitirecekleri yönünde açıklama yapan Bakan Bilgin, "Enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Koç, asgari ücret işveren teşvikinin devam etmesini isteyerek, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise "Umuyoruz ki alınacak karar, beklentileri karşılar, çalışanların hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir" değerlendirmesinde bulundu.

TİSK 9 Aralık'ta tarafları ağırlayacak

Taraflar üçüncü toplantı için 9 Aralık’ta TİSK’te buluşacak.

Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içinde belirlenmesi gerekiyor.

Taraflar bu yıl ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıkarını duyurmuştu.

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