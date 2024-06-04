Asgari ücrete zam mı geliyor? Uzmanlardan umutlandıran açıklama!

Ocak ayında yüzde 49 zam oranıyla asgari ücret 17 bin 2 TL seviyesine çıkartılmış, ve 2024 yılı içerisinde ikinci bir zammın daha yapılmayacağı dile getirilmişti. Ancak artan enflasyon, gıda fiyatlarından dolayı maaşların erimesi ile birlikte vatandaşlarda 'Yeni bir zam gelecek mi?' sorusuna neden oldu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM O TARİHTE GELEBİLİR

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38 olarak belirtilmişti. Buradan yola çıkan SGK uzmanları, 2025 yılı Ocak ayında asgari ücrete 6 bin 400 liralık bir zam gelmesini bekliyor.

2025 yılında asgari ücrete 6 bin 400 TL zam gelmesiyle birlikte maaşların en düşük 23 bin 500 lira seviyesine çıkacağı öngörülüyor. (TR Haber)