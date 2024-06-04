  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı

'AK Partili isimlerle görüştüm' dedi! Emekli maaşlarıyla ilgili kötü haberi 'maalesef' Türkiye'ye duyurdu

2 pilotun şehit olduğu uçağın düşme anı kamerada

İsmailağa cemaatine gelen CHP'li isim kimi görünce sessizce oradan ayrıldı? O kişi bakın kimmiş

Böyle olur CHP’nin milliyetçiliği! Türk bayrağını ayaklar altına aldılar

Gazze'de 3 bin 500 çocuk açlıktan ölmek üzere!

İşte Türkiye'yi bekleyen doğalgaz tehlikesi! Rusya orada karşımıza çıkabilir

Bahçeli: Terörist belediye başkanı, milletvekili istemiyoruz

Suikastlar için düğmeye basıldı: Pensilvanya'da Cuma günü büyük savaş çıkacak!

Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi konuştu! Kolon kesildi mi? İşte yanıtı…
Ekonomi Asgari ücrete zam mı geliyor? Uzmanlardan umutlandıran açıklama!
Ekonomi

Asgari ücrete zam mı geliyor? Uzmanlardan umutlandıran açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-06-04 18:37:00 - 2024-06-04 18:40:59
Asgari ücrete zam mı geliyor? Uzmanlardan umutlandıran açıklama!

17 bin TL olan asgari ücretin açlık sınırının altına düşmesiyle birlikte çalışanlar Temmuz ayında ara zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. SGK uzmanları ise o tarihi işaret ederek 6 bin 400 tl zam gelebilir dedi.

Ocak ayında yüzde 49 zam oranıyla asgari ücret 17 bin 2 TL seviyesine çıkartılmış, ve 2024 yılı içerisinde ikinci bir zammın daha yapılmayacağı dile getirilmişti. Ancak artan enflasyon, gıda fiyatlarından dolayı maaşların erimesi ile birlikte vatandaşlarda 'Yeni bir zam gelecek mi?' sorusuna neden oldu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM O TARİHTE GELEBİLİR

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38 olarak belirtilmişti. Buradan yola çıkan SGK uzmanları, 2025 yılı Ocak ayında asgari ücrete 6 bin 400 liralık bir zam gelmesini bekliyor.

2025 yılında asgari ücrete 6 bin 400 TL zam gelmesiyle birlikte maaşların en düşük 23 bin 500 lira seviyesine çıkacağı öngörülüyor. (TR Haber)

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23