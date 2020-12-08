Asgari ücrete yüzde kaç zam gelirse asgari ücret AGİ ne kadar olur?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istedi. İkinci toplantı 15 Aralık, üçüncü toplantı da 22 Aralık’ta yapacak.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından çıkacak kararda. CHP asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olmasını belirtirken İYİ Parti asgari ücret olarak 3 bin lira önerisinde bulundu ve vergiden muaf tutulmasını istedi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (DİSK) 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 TL olması gerektiğini açıkladı.

2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete 2021 yılı için yapılanan zam oronları üzerinden hesaplama yapılmaya çalışılıyor. Hürriyet’te yer alan habere göre asgari ücrete yapılacak olan olası zamla birlikte yeni asgari ücret şu şekilde olması bekleniyor:

Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılırsa asgari ücret AGİ ne kadar olur?

Asgari ücrete yüzde 7 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2486.68 lira

Asgari ücrete yüzde 8 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2509.92 lira

Asgari ücrete yüzde 9 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2533.16 lira

Asgari ücrete yüzde 10 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2556.4 lira

Asgari ücrete yüzde 11 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2579.64 lira

Asgari ücrete yüzde 12 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2602.88 lira

Asgari ücrete yüzde 13 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2626.12 lira

Asgari ücrete yüzde 14 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?2646.36 lira

Asgari ücrete yüzde 15 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2672.6 lira

Asgari ücrete yüzde 16 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2695.84 lira

Asgari ücrete yüzde 17 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2719.08 lira

Asgari ücrete yüzde 18 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2742.32 lira

Asgari ücrete yüzde 19 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2765.56 lira

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2788.8 lira

Asgari ücrete yüzde 21 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2812.04 lira

Asgari ücrete yüzde 22 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2835.28 lira

Asgari ücrete yüzde 23 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?2858.52 lira

Asgari ücrete yüzde 24 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2881.76 lira

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2905 lira

Asgari ücrete yüzde 26 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2928.24

Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2951.48 lira

Asgari ücrete yüzde 28 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2974.72 lira

Asgari ücrete yüzde 29 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 2997.96 lira

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 3021.1 lira

Asgari ücrete yüzde 31 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 3044.44 lira

Asgari ücrete yüzde 32 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 3067.68 lira

Asgari ücrete yüzde 33 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 3090.92 lira

Asgari ücrete yüzde 34 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 3114.16 lira

Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? 3137.4 lira