Her yıl olduğu gibi bu sene de asgari ücret zam görüşmelerinin ne zaman gerçekleşeceği, sürecin nasıl ilerleyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılır?

Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak tahminler nedir 2022

Asgari ücrete her yıl bir kez zam uygulanıyordu. Enflasyon sebebiyle 2022 yılında hem ocak hem de temmuz aylarında asgari ücrete artış yapıldı. Aralık ayı içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek. Bu toplantıların sonucunda zam oranı belirlenmiş olacak. Aralık ayı öncesinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce tamamlanacak anketin sonuçlarının, komisyon toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.