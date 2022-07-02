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Gündem Asgari ücret tamam, sıra yalanlarla oluşturulan “suni güvensizlik”te!
Gündem

Asgari ücret tamam, sıra yalanlarla oluşturulan “suni güvensizlik”te!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Asgari ücret tamam, sıra yalanlarla oluşturulan “suni güvensizlik”te!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-07-02 10:05:00 -
Asgari ücret tamam, sıra yalanlarla oluşturulan "suni güvensizlik"te!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “CHP’lilerin yalanları, süreç içinde yüzlerine her daim vurulsun” diyorum.. Onlar yalanları uydursun.. Devletin resmi görevlileri de, o yalanların süreç içinde nasıl yalan çıktığını, tek tek kamuoyuna açıklasınlar.. CHP’lilerin oluşturmak istedikleri güvensizlik ortamı, yerini “Güven”e bıraksın!" dedi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

50 yıldır tartışılan “Asgari ücret vergi dışı olsun” talebi, bir türlü karşılık bulmamıştı.

Taa ki, 2022 yılı başına kadar..

Ders kitaplarında bile anlatılırdı, “Vergi yükü, çalışanların üzerindedir.. Böyle adalet olur mu?”

AK Parti iktidarı, devrim mahiyetinde bir karar ile, bu yanlışa son verdi..

Hatta hatırlayın, bazı aklıevveller, açıklama ilk yapıldığında, uzun uzun hesaplar yapıp, televizyon ekranlarında “Asgari ücret vergi dışı ama, asgari ücretin bir TL üzerinde bile maaş belirlenirse, bu vergi dışı değil, böyle düzenlemelerle halkı aldatıyorlar.”

Asgari ücretin vergi dışı kalmasından bugüne 6 ay geçti.

Böyle abuk-subuk bir uygulama ile karşılaşan var mı?

Değişikliğin boşa çıkarılmak istenildiği böylesi yanlış bir uygulama ile karşılaşan var mı?

Yok..

Ama bunların tıynetidir..

Yapmazlar, yapana da karşı çıkarlar..

Asgari ücret vergi dışı bırakılırken, aynı zamanda çalışanın cebine giren rakam da % 50 oranında artırılmıştı..

Salgın döneminin bitmesi ile..

Tüm dünya bir sarsıntı yaşadı..

“Salgın bitti ya, ne sarsıntısı” demeyin..

Salgının başlaması bir dert..

Bitmesi ayrı dert..

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Yorumlar

ibrahim

İNSANLARA YOKSULLUK SINIRI ALTI MAAŞ VERİYORSUNUZ LÜTFEN BUNUNLA ÖVÜNMEYİN

Abdülkerim bin Aziz

Asgari ücretin 4250 lira olmasına halay çekenlerin, sadece altı ay sonra 5500 lira olmasına üzülmesine, enflasyon gerçeği deniyor!
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