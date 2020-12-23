Asgari ücret net ne kadar? Asgari ücret brüt kaç lira?

2021 yılı asgari ücret ne kadar? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmakta. Asgari ücret ne kadar oldu son dakika haberleri ocak ayına girmeye hazırlandığımız şu günlerde asgari ücret maaşı alanlarca araştırılmakta.

Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi, cezalar da yeniden belirlenecek. Yirmi milyona yakın işçi, memurun asgari geçim indirimi artarken, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, ihbar kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek. Asgari ücret ne kadar 2021? Asgari Ücreti belirlemek üzere gerçekleştirilen ve işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden müteşekkil Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere görüşmelerine devam ediyor.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret maaşıyla çalışanlar Asgari Ücret Tespit Komisyonundan gelecek son dakika asgari ücret belli oldu haberini dört gözle beklemekte. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık'ta, ikinci toplantısını 15 Aralık ve üçüncü toplantısını ise 22 Aralık’ta gerçekleştirdi.

Asgari ücret AGİ bekar için ne kadar?

Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını da Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan 2021 asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Asgari ücret ne kadar olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret 2021 görüşmelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları merak ediliyordu. Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz" ifadelerini kullandı. DİSK Başkanı Çerkezoğlu, 3 bin 800 liralık asgari ücret talebini yineledi ve ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini söyledi. 2021 yılı asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonun son toplantısı olan dördüncü toplantısında kamuoyuna açıklanacak. Açıklanan yeni asgari ücret Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte resmileşmiş olacak.

Asgari ücret net ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

AGİ nasıl hesaplanır?