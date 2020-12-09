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Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak son durum
Ekonomi

Asgari ücret ne kadar olacak son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması | Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Asgari ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık’ta gerçekleştirdi. Komisyonunu ikinci toplantısı 15 Aralık’ta yapılacak. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Asgari ücret 3 bin lira mı olacak? | Asgari ücret ne kadar olacak? | Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması | Asgari ücret açıklaması son dakika

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:46:00 -
Asgari ücret ne kadar olacak son durum

Asgari ücret ne kadar olacak? | Asgari ücretle çalışan milyonlar maaşlarına ocak ayında ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört kez toplanacak. Komisyon ilk toplantısını 4 Aralık’ta yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu ikinci toplantısı ise 15 Aralık’ta yapılacak. Vatandaşlar asgari ücretle ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Peki, asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret ne kadar olacak son durum

Milyonların gözü kulağı asgari ücrete yapılacak olan zamda. Son olarak konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Bakanlığımız bu görüşmeleri yürütüyor. Görüşmelerden sonra durum bizim de önümüze gelecek. Adımları birlikte atacağız.  Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz” dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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